Украину накрыла мощная магнитная буря: детали

В понедельник, 10 марта, Украина накрыла магнитная буря сильной мощности. Это уровень солнечной активности с К-индексом 5.

Об этом стало известно из информации на портале meteoagent, мониторящем активность Солнца.

Заметим, что за последние два дня — 8-9 марта, была повышена геомагнитная активность — с индексами Kp 7.

Магнитные бури 10 марта. Фото: meteoagent.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие и эмоциональное состояние. В частности, могут возникать головные боли, аритмия, появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон. Важно в такие дни отказаться от стимуляторов — типа кофе, хорошо питаться, больше двигаться и стать достаточное количество времени.

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