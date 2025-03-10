Потери России на 4 марта: Генштаб обновил данные

Уничтожены многие российские техники.
По состоянию на утро 22 февраля ВСУ уничтожили 886 320 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1190 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 886 320 (+1190) человек,
танков ‒ 10292 (+18) ед,
боевых бронированных машин ‒ 21400 (+40) ед,
артиллерийских систем – 24271 (+65) ед,
РСЗО – 1311 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 1102 (+1) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 331 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 28603 (+241),
крылатые ракеты ‒ 3120 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 40071 (+138) ед,
специальная техника – 3773 (+0).
Как сообщалось, из-за решения Соединенных Штатов Америки приостановить передачу военной разведывательной информации Украине – армия России продвинулась вдоль критической части фронта. Более того — ВСУ понесут большие потери, пишет Time.