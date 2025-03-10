Потери России на 4 марта: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 22 февраля ВСУ уничтожили 886 320 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1190 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 886 320 (+1190) человек,

танков ‒ 10292 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21400 (+40) ед,

артиллерийских систем – 24271 (+65) ед,

РСЗО – 1311 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1102 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 28603 (+241),

крылатые ракеты ‒ 3120 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 40071 (+138) ед,

специальная техника – 3773 (+0).

Как сообщалось, из-за решения Соединенных Штатов Америки приостановить передачу военной разведывательной информации Украине – армия России продвинулась вдоль критической части фронта. Более того — ВСУ понесут большие потери, пишет Time.

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