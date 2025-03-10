Втрати Росії станом на 4 березня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 22 лютого ЗСУ знищили 886 320 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1190 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового склад ‒ близько 886 320 (+1190) осіб,

танків ‒ 10292 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 21400 (+40) од,

артилерійських систем – 24271 (+65) од,

РСЗВ – 1311 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1102 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28603 (+241),

крилаті ракети ‒ 3120 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 40071 (+138) од,

спеціальна техніка ‒ 3773 (+0).

Як повідомлялося, через рішення Сполучених Штатів Америки призупинити передавання військової розвідувальної інформації Україні - армія Росії просунулася вздовж критичної частини фронту. Ба більше - ЗСУ зазнають великих втрат, пише Time.

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