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Втрати Росії станом на 4 березня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 4 березня: Генштаб оновив дані

Знищено понад 886 тис. солдатів РФ. / Фото: Associated Press

Знищено чимало російської техніки.

Станом на ранок 22 лютого ЗСУ знищили 886 320 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1190 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового склад ‒ близько 886 320 (+1190) осіб,

танків ‒ 10292 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 21400 (+40) од,

артилерійських систем – 24271 (+65) од,

РСЗВ – 1311 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1102 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28603 (+241),

крилаті ракети ‒ 3120 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 40071 (+138) од,

спеціальна техніка ‒ 3773 (+0).

Як повідомлялося, через рішення Сполучених Штатів Америки призупинити передавання військової розвідувальної інформації Україні - армія Росії просунулася вздовж критичної частини фронту. Ба більше - ЗСУ зазнають великих втрат, пише Time.

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