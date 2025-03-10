Російські дрони атакували Полтавську область: які наслідки

Уночі проти понеділка, 10 березня, російська армія атакувала безпілотниками Полтавську область. Минулося без потерпілих.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджено три житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюється.

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Атака дронів на Полтавську область. Фото: ОВА.

Атака дронів на Полтавську область. Фото: ОВА.

Атака дронів на Полтавську область. Фото: ОВА.

Нагадаємо, вночі у Києві та низці областей знову лунала повітряна тривога через загрозу від ворожих безпілотників.

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