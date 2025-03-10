Російські дрони атакували Полтавську область: які наслідки

Сталися відключення світла.
Уночі проти понеділка, 10 березня, російська армія атакувала безпілотниками Полтавську область. Минулося без потерпілих.
Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджено три житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюється.
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Нагадаємо, вночі у Києві та низці областей знову лунала повітряна тривога через загрозу від ворожих безпілотників.