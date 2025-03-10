Найдешевший електромобіль почали продавати в Україні

В Україні офіційно стартував продаж електромобіля Citroen Ami, вартість якого починається від 352 800 гривень (близько $8500). Така ціна робить цей електрокар найдешевшим новим авто в країні.

Про це повідомили на офіційному сайті Citroen в Україні.

Цей електрокар називають ідеальним варіантом для міста, адже його компактні розміри дозволяють легко маневрувати та паркуватися. Citroen Ami має довжину всього 2,41 метра та важить 485 кг.

Незважаючи на свій невеликий розмір, електрокар має все необхідне для комфортної їзди: світлодіодні фари, систему опалення та вентиляції, а також панорамний дах.

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Електродвигун потужністю 8 к. с. (6 кВт) дозволяє розвивати швидкість до 45 км/год. Завдяки невеликому діаметру розвороту (7,2 м), цим електрокаром легко керуваим навіть у найвужчих провулках.

Запас ходу електрокара складає 75 км - цілком достатньо для щоденних поїздок містом. Акумуляторна батарея ємністю 5,4 кВт∙год повністю заряджається за 4 години від звичайної розетки.

На українському ринку автомобіль доступний у двох варіантах – двомісний пасажирський та одномісний комерційний.

Представлена також версія Citroen Ami Peps вартістю 385 400 гривень. Ця моділь відрізняється унікальним декором, спеціальними килимками та додатковими кишенями для зберігання дрібниць у салоні.

Нагадаємо, у лютому 2025 року в Україні реалізували 4 800 нових легкових автомобілів, що на 20% менше, ніж торік. Водночас сегмент нових електрокарів провалився ще більше — ринок впав на 37%.

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