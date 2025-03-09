Трамп попередив про загрозу ядерного Армагеддону: "Це може статися завтра"

Трамп також висловив думку, що зміна клімату – це не настільки серйозна загроза, як можливість ядерного конфлікту.

Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо загрози ядерної війни, заявивши, що ця небезпека є найсерйознішою для людства та може "може статися завтра".

В інтерв’ю Sunday Morning Features на Fox News він наголосив, що сучасні ядерні боєголовки мають руйнівну силу, яку важко уявити, передає Daily Mail.

"Ми витрачаємо величезні гроші на ядерну зброю – рівень руйнувань перевершує все, що ви можете собі уявити", – сказав Трамп.

Він додав, що попри такі витрати, сама суть ядерної зброї робить її найнебезпечнішою для людства: "Просто жахливо, що доводиться витрачати стільки грошей на те, що, якщо його використовувати, це, швидше за все, покладе край світу".

Трамп також висловив думку, що зміна клімату – це не настільки серйозна загроза, як можливість ядерного конфлікту.

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"Я спостерігав, як Байден роками казав, що екзистенційна загроза походить від клімату. Я сказав "ні". Найбільша загроза – це ядерна зброя, ці величезні монстри, здатні знести вам голови на багато миль навколо", – заявив президент США.

Чи відображають ці слова офіційну позицію адміністрації Трампа, наразі невідомо. Проте він дав зрозуміти, що прагне скоротити кількість ядерної зброї у світі.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що під час свого першої каденції провадив найжорсткішу політику щодо Росії, зберігаючи при цьому хороші стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним.