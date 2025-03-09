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Трамп нагадав, яким жорстким він був із Росією

Трамп нагадав, яким жорстким він був із Росією

Президент США Дональд Трамп вважає, що був жорстким щодо Росії / Фото: ТСН.ua

Американський президент підкреслив, що попри все продовжував добре ладнати з Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час свого першої каденції провадив найжорсткішу політику щодо Росії, зберігаючи при цьому хороші стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він говорив у коментарі Fox News.

"Ніхто не був жорсткіший по відношенню до Росії, ніж Дональд Трамп. Ніхто, і вони про це знають”, - сказав Дональд Трамп.

Американський президент заявив, що саме він зупинив будівництво російського "Північного потоку”.

“Ніхто і не задумувався це зробити, його спокійно продовжували будувати. А я зупинив його. Прийшов Байден – і на другий день схвалив його!” - традиційно дорікнув чинний господар Білого дому своєму попереднику.

Також він знову згадав про протитанкові комплекси Javelin, які українці використовували проти окупантів у перші дні повномасштабного вторгнення.

При цьому Трамп підкреслив, що попри все продовжував добре ладнати з очільником Кремля.

"Водночас я ладнаю з Путіним. Я ладнаю з Кім Чен Ином. Я ладнаю з президентом Сі [Цзіньпіном]", – похвалився президент США.

Нагадаємо, недавні погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії не справили належного враження на Кремль. У російському МЗС заявили, що нові санкції США не завадять Москві досягти “своїх цілей” в Україні.

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