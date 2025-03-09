Трамп напомнил, как жесток он был с Россией

Американский президент подчеркнул, что, несмотря ни на что, продолжал хорошо ладить с Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время своей первой каденции проводил жесточайшую политику в отношении России, сохраняя при этом хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он говорил в комментарии Fox News.

"Никто не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп. Никто, и они об этом знают", — сказал Дональд Трамп.

Американский президент заявил, что именно он остановил строительство российского "Северного потока".

"Никто и не задумывался это сделать, его спокойно продолжали строить. А я остановил его. Пришел Байден – и на другой день одобрил его!" – традиционно упрекнул действующий хозяин Белого дома своего предшественника.

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Также он снова упомянул о противотанковых комплексах Javelin, которые украинцы использовали против оккупантов в первые дни полномасштабного вторжения.

При этом Трамп подчеркнул, что, несмотря ни на что, продолжал хорошо ладить с главой Кремля.

"В то же время я поддерживаю хорошие отношения с Путиным. Я поддерживаю отношения с Ким Чен Ином, с президентом Си [Цзиньпином]", — похвастался президент США.

Напомним, недавние угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России не произвели должного впечатления на Кремль. В российском МИД заявили, что новые санкции США не помешают Москве достичь своих целей в Украине.

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