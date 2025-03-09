Сколько для США стоит увлечение Трампа игрой в гольф: сумма впечатляет

С 48 дней, прошедших со дня инаугурации, президент США 13 дней провел за игрой в гольф.

В этом году регулярная игра в гольф президента США Дональда Трампа уже обошлась бюджету примерно в 18,2 млн долларов. Расходы учитывают перелет во Флориду и охрану.

Об этом сообщило издание Huffington Post со ссылкой на собственные подсчеты.

После инаугурации президента США исполнилось 48 дней, из которых 13 он провел за игрой в гольф.

В 2019 году Счетная палата подсчитала, что каждая поездка в частную резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где расположены его любимые поля для игры в гольф, обошлась бюджету США в 3,3 млн. долларов.

Трамп вместе с окружающими прилетают на Air Force One (борте № 1), автомобили для его кортежа прилетают транспортными самолетами C-17.

Рядом с имением находятся полицейские катера с пулеметами, а чуть дальше от берега стоит судно береговой охраны.

Дополнительные расходы включают охрану правопорядка и собак, ищущих взрывчатку.

Во время первого срока Дональд Трамп его поездки для игры в гольф стоили налогоплательщикам в США 151,5 миллиона долларов.

Напомним, 15 сентября 2024 года во Флориде на Дональда Трампа было совершено второе покушение. Произошла стрельба вблизи поля для гольфа.

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