Верховний лідер Ірану назвав методи Трампа тиранічними

У суботу, 8 березня, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що його країна не буде вести переговори під “тиранічним” тиском президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Реакція Хаменеї з’явилася наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що надіслав листа для переговорів про ядерну угоду.

В інтерв'ю Fox Business Трамп заявив про “два способи впоратися з Іраном - військовим шляхом або укласти угоду", щоб не дати Тегерану отримати ядерну зброю.

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На зустрічі з високопоставленими іранськими посадовцями Хаменеї сказав, що мета пропозиції Вашингтона щодо переговорів полягає в тому, щоб “нав'язати свої власні очікування”.

“Наполягання деяких тиранічних урядів на переговорах спрямоване не на вирішення проблем, а на нав’язування власних очікувань. Для них переговори – це спосіб мати нові очікування, і це стосується не лише іранської ядерної проблеми. Очевидно, що Іран не погодиться на їхні очікування", - підкреслив іранський лідер.

Попри те, що Дональд Трамп висловив готовність укласти угоду з Іраном, президент США також відновив кампанію “максимального тиску”, розпочату під час свого першого президентського терміну з метою економічної ізоляції Ірану в глобальному масштабі та масового скорочення експорту іранської нафти.

У 2018 році Дональд Трамп вивів США з міжнародної угоди щодо іранської ядерної програми та відновив жорсткі економічні санкції проти Тегерана.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 7 березня, заявив, що направив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї лист, у якому запропонував розпочати переговори та укласти нову ядерну угоду.

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