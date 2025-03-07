Трамп написав листа Хаменеї: який вибір США пропонують Ірану

Трамп заявив, що віддав би перевагу переговорам щодо ядерної угоди замість військового втручання, додавши, що не виключає другий варіант.

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 7 березня, заявив, що направив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї лист, у якому запропонував розпочати переговори та укласти нову ядерну угоду.

Про це пише Bloomberg.

"Я написав їм листа, в якому висловив сподівання, що вони підуть на переговори. Тому що якщо нам доведеться застосувати військову силу, для них це буде жахливо", – сказав Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox.

Він заявив, що він не виключає військового втручання, але "вважав би за краще домовитися".

"Я не впевнений, що всі зі мною згодні, але ми можемо укласти угоду, яка буде настільки ж гарною, якби ми здобули військову перемогу", — підкреслив Трамп.

Раніше цього тижня Міжнародне агентство з атомної енергії закликало США та Іран розпочати переговори щодо ядерної діяльності Тегерана. Спостерігачі ООН попередили, що запаси урану Ісламської Республіки, збагаченого майже до рівня зброї, збільшилися більш ніж наполовину з того часу, як Трамп переміг на президентських виборах у листопаді.

У минулому аналогічна стратегія офіційного листування президента США Барака Обами допомогла розпочати переговори з Іраном та укласти угоду 2015 року, яка передбачала ослаблення санкцій в обмін на обмеження ядерної програми Ірану. Ця угода була розірвана Трампом під час його першої каденції, тому що він не був задоволений умовами тієї угоди. Натомість Трамп розпочав так звану політику максимального тиску на Іран, спровокувавши економічну кризу, і викликав побоювання, що між Іраном та США може початися військовий конфлікт.

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"За словами обізнаних у ситуації джерел, Трамп попросив президента Росії Володимира Путіна допомогти у діалозі з Іраном щодо ядерної проблеми", — зазначає видання.

Але пропозиція про переговори не означає, що Трамп готовий послабити тиск на Тегеран. У лютому він пообіцяв активізувати санкції, щоб "задушити" експорт іранської нафти.

Поки що Хаменеї відмовляється від переговорів із США, а Білий дім продовжує свою кампанію максимального тиску на іранську економіку. У четвер, 6 березня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон посилить санкції проти Ірану та "закриє" його нафтовий сектор.

"Повторне розорення Ірану ознаменує початок нашої оновленої політики санкцій", – заявив він, виступаючи перед членами Економічного клубу Нью-Йорка.

Нагадаємо, Трамп пригрозив Росії "великими банківськими санкціями". Президент США також закликав РФ та Україну сісти за стіл переговорів, "поки не стало надто пізно".

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