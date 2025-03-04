Путін погодився стати посередником між Трампом і Іраном щодо ядерної угоди – ЗМІ

Питання в тому, чи готова Іранська влада до посередництва Росії у переговорах із США, та чи піде Вашингтон на реалізацію цієї ініціативи.

Президент Росії Володимир Путін погодився допомогти Дональду Трампу у переговорах з Іраном щодо його ядерної програми. За даними джерел у Москві, про це Трамп повідомив Путіну під час телефонної розмови у лютому, а високопосадовці США та РФ обговорили це питання під час зустрічі в Саудівській Аравії.

Про це пише Bloomberg.

Офіційний Кремль не підтвердив і не спростував цю інформацію, однак прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "Москва готова зробити все можливе для переговорів між США та Іраном".

Водночас представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, відповідаючи на запитання про можливу роль Росії у переговорах, заявив, що для багатьох країн "природно пропонувати свою допомогу у вирішенні таких важливих питань".

З моменту повернення до Білого дому Трамп намагається відновити контакти з Путіним, які були розірвані після вторгнення РФ в Україну у 2022 році. 12 лютого президенти США та Росії провели телефонну розмову, під час якої, за даними джерел, обговорювали не лише Україну, а й можливу співпрацю з інших геополітичних питань, зокрема щодо торгових шляхів та ресурсів в Арктиці.

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За даними видання, 18 лютого у Ер-Ріяді відбулася зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, де також обговорювалося питання співпраці щодо Ірану. Згодом Лавров передав деталі цих переговорів іранському представнику Аббасу Арагчі під час зустрічі в Тегерані.

Поки що незрозуміло, наскільки Іран готовий прийняти таку ініціативу. У країні домінує жорстка антипозиція до взаємодії з Вашингтоном, особливо серед представників Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та судової системи.

Трамп заявляв, що хоче повернутися до політики "максимального тиску" на Іран, включаючи санкції та жорсткі заходи проти його військового керівництва. Водночас він говорить і про "перевірену ядерну мирну угоду", що створює неоднозначні сигнали для Тегерана.

На тлі західних санкцій Росія та Іран суттєво зміцнили співпрацю у сферах торгівлі, енергетики та військової безпеки. Москва широко використовує іранські безпілотники у війні проти України, а також розширює економічну взаємодію з Тегераном.

Питання в тому, чи готова Іранська влада до посередництва Росії у переговорах із США, та чи піде Вашингтон на реалізацію цієї ініціативи.