Шо відбувається з підтримкою США - Шмигаль відповів

Україна твердо налаштована на продовження співпраці з США для досягнення тривалого миру.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передають Новини.LIVE.

"Стосовно дискусій про можливість припинення, ми абсолютно спокійно всіма наявними і доступними для нас дипломатичними каналами будемо продовжувати спокійну роботу зі США, з Конгресом США, з адміністрацією президента Трампа, з президентом Трампом для того, щоб Україна і США продовжили нашу боротьбу за справедливий, тривалий, стабільний мир в Україні на Європейському континенті. І сьогодні Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з США. І впевнений, що підтримка від США як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом трьох років буде продовжуватись", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп 4 березня 2025 року наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Паузу оголошено після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті. Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що українська сторона аналізує можливі наслідки та розглядає альтернативні варіанти отримання озброєння.

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