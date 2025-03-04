Что происходит с поддержкой США — Шмыгаль ответил

Украина твердо настроена на продолжение сотрудничества с США для достижения продолжительного мира.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Новости.LIVE.

"Что касается дискуссий о возможности прекращения, мы абсолютно спокойно всеми доступными и существующими дипломатическими каналами будем продолжать спокойную работу с США, с Конгрессом США, с администрацией президента Трампа, с президентом Трампом, чтобы Украина и США продолжили нашу борьбу за справедливый, долгий, стабильный мир в Украине на Европейском континенте. И сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжить сотрудничество с США. И я уверен, что поддержка от США, как от мирового лидера, одного из наших крупнейших партнеров, который поддерживал нас в течение трех лет, будет продолжаться", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп 4 марта 2025 года приказал приостановить всю военную помощь Украине. Пауза объявлена после спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская сторона анализирует возможные последствия и рассматривает альтернативные варианты получения вооружения.

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