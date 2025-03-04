Ексміністр оборони Британії заявив, що США стають на бік Путіна

Шаппс вважає, що такі дії послаблюють позиції США.

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа зупинити постачання Україні військової допомоги є трагічним і загрожує глобальними негативними наслідками.

Про це заявив колишній міністр оборони Британії Грант Шаппс в своєму Twitter.

Заява британського політика з’явилась невдовзі після неофіційних повідомлень низки ЗМІ про те, що Трамп розпорядився поставити на паузу всю військову допомогу для України.

"Трагічно бачити, як Сполучені Штати, "Дім вільних", стають на бік диктатора Путіна. Це послаблює позиції США у світі, це підриває суверенітет України і додає впевненості агресорам по всьому світу", - наголосив Шаппс.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав найкращу гарантію безпеки для України. Йдеться про надання Вашингтону економічних інтересів у відбудові та розвитку України стане найкращою та реальною гарантією безпеки.

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