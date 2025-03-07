Трамп написал письмо Хаменеи: какой выбор США предлагают Ирану

Трамп заявил, что предпочел бы переговоры по ядерному соглашению вместо военного вмешательства, добавив, что не исключает второй вариант.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 марта, заявил, что направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил начать переговоры и заключить новое ядерное соглашение.

Об этом пишет Bloomberg.

"Я написал им письмо, в котором выразил надежду, что они пойдут на переговоры. Потому что если нам придется применить военную силу, для них это будет ужасно", – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox.

Он заявил, что он не исключает военного вмешательства, но "предпочел бы договориться".

"Я не уверен, что все со мной согласны, но мы можем заключить сделку, которая будет столь же хороша, как если бы мы одержали военную победу", – подчеркнул Трамп.

Ранее на этой неделе Международное агентство по атомной энергии призвало США и Иран начать переговоры по ядерной деятельности Тегерана. Наблюдатели ООН предупредили, что запасы урана Исламской Республики, обогащенного почти до оружейного уровня, увеличились более чем наполовину с тех пор, как Трамп победил на президентских выборах в ноябре.

В прошлом аналогичная стратегия официальной переписки президента США Барака Обамы помогла начать переговоры с Ираном и заключить соглашение 2015 года, которое предусматривало ослабление санкций в обмен на ограничения ядерной программы Ирана. Это соглашение было разорвано Трампом во время его первой каденции, потому что он не был удовлетворен условиями той сделки. Вместо этого Трамп начал так называемую политику максимального давления на Иран, спровоцировав экономический кризис, и вызвал опасения, что между Ираном И США может начаться военный конфликт.

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"По словам осведомленных в ситуации источников, Трамп попросил президента России Владимира Путина помочь в диалоге с Ираном по ядерной проблеме", – отмечает издание.

Но предложение о переговорах не означает, что Трамп готов ослабить давление на Тегеран. В феврале он пообещал активизировать санкции, чтобы "задушить" экспорт иранской нефти.

Пока что Хаменеи отказывается от переговоров с США, а Белый дом продолжает свою кампанию максимального давления на иранскую экономику. В четверг, 6 марта, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон усилит санкции против Ирана и "закроет" его нефтяной сектор.

"Повторное разорение Ирана ознаменует начало нашей обновленной политики санкций", – заявил он, выступая перед членами Экономического клуба Нью-Йорка.

Напомним, Трамп пригрозил России "большими банковскими санкциями". Президент США также призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров, "пока не стало слишком поздно".

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