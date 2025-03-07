"Мир работает на настроение Трампа": Портников объяснил, почему это важно для Украины

Украина должна избегать гнева Дональда Трампа, поскольку его импульсивные решения могут негативно отразиться на Киеве.

Украинский журналист и публицист Виталий Портников заявил, что политика США и мировые процессы зависят от эмоциональных решений Дональда Трампа. Он подчеркнул, что важно, чтобы президент США больше занимался гольфом, меньше подписывал указы и не сердился на Украину.

Об этом Портников рассказал в эфире проекта "Говорит большой Львов".

По его словам, американская государственная машина работает так, чтобы Трамп оставался в хорошем настроении, поскольку его импульсивные решения приходится потом быстро отменять.

В качестве примера он привел ситуацию с пошлиной для Канады и Мексики, которую несколько раз принимали, откладывали и отменяли.

“Мировая политика работает так, чтобы один пожилой человек спокойно засыпал и просыпался в хорошем настроении. Потому что, если он проснется не с той ноги – подпишет ужасные указы, которые придется отменять через 48 часов”, – заявил Портников.

Он подчеркнул, что Украина должна не допускать, чтобы Трамп сердился на Киев, ведь это может привести к трудно отмененным решениям.

Напомним, по словам Портникова, предстоящий второй раунд переговоров без участия Российской Федерации не сможет привести к реальному перемирию.

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