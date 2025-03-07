"Небесный щит" из 120 европейских истребителей: эксперт сообщил детали

Богдан Долинце отметил, что это не новый подход, и в некоторых странах ЕС после военных конфликтов европейские самолеты патрулировали воздушное пространство, обеспечивая его защиту.

"Небесный щит" из 120 истребителей, которые ЕС предлагает Украине, как концепция уже применялся в некоторых странах.

Об этом в эфире единого телемарафона заявил эксперт по развитию авиационного рынка Богдан Долинце.

Эксперт отметил, что это не новый подход, и в некоторых странах ЕС после военных конфликтов европейские самолеты патрулировали воздушное пространство, обеспечивая его защиту.

"Если говорить о самолетах, то 120 самолетов – не такое большое количество для стран ЕС. И если говорить о самой механике – подобные попытки предпринимались и, исходя из анализа, в 2022-2023 годах уже были определенные наработки, которые на сегодняшний день позволяют достаточно быстро ввести такую модель, если будет на это политическое решение".

Ранее сообщалось, что Киев и запад Украины могут получить надежную защиту от атак РФ – так называемый "Небесный щит" из 120 европейских истребителей. В защиту Sky Shield могут попасть три атомные электростанции Украины и города Киев, Одесса и Львов. Линию фронта и восточные регионы Украины должны прикрывать Воздушные силы ВСУ.

Напомним, главы военных ведомств Франции, Великобритании, Германии, Италии и Польши проведут встречи по координации действий в поддержку Украины.

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