США обвинили Зеленского в нежелании говорить о мире

Якобы Трамп пытался "сохранять дипломатичность и доброжелательность" к украинскому коллеге.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, мол, украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете продемонстрировал нежелание обсуждать возможность мирного урегулирования с агрессорской Россией.

Об этом он заявил в интервью Fox News, сообщают "Суспільне" и CNN.

"Вы не можете прийти в Овальный кабинет и отказываться даже говорить об условиях мирного соглашения", — подчеркнул Вэнс.

По словам Венса, якобы Дональд Трамп пытался "хранить дипломатичность и доброжелательность" к Зеленскому. Впрочем, украинская сторона продемонстрировала "неуважение".

"Он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который президент Трамп назвал политикой американского народа и его президента. Вот в чем основная проблема", – заявил вице-президент США.

Напомним, что стало известно, что Трамп приостановил всю военную помощь Украине. По словам информированных источников, произошло это после публичного спора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Овальном кабинете.

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