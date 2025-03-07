"Небесний щит" зі 120 європейських винищувачів: експерт повідомив деталі

Богдан Долінце зазначив, що це не новий підхід і в деяких країнах ЄС після воєнних конфліктів європейські літаки патрулювали повітряний простір, забезпечуючи його захист.

"Небесний щит" зі 120 винищувачів, який ЄС пропонує Україні, як концепція вже застосовувався у деяких країнах.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце.

Експерт зазначив, що це не новий підхід і в деяких країнах ЄС після воєнних конфліктів європейські літаки патрулювали повітряний простір, забезпечуючи його захист.

"Якщо говорити про літаки, то 120 літаків – не така велика кількість для країн ЄС. І якщо говорити про саму механіку – подібні спроби робилися і, виходячи з аналізу, у 2022-2023 роках вже були певні напрацювання, які на сьогодні дозволяють достатньо швидко запровадити таку модель, якщо буде на це політичне рішення", – підсумував Долінце.

Раніше повідомлялось, що Київ та захід України можуть отримати надійний захист від атак РФ – так званий "Небесний щит" зі 120 європейських винищувачів. Під захист Sky Shield можуть потрапити три атомні електростанції України та міста Київ, Одеса та Львів. Натомість лінію фронту та східні регіони України мали б прикривати Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, очільники воєнних відомств Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі проведуть зустрічі щодо координації дій на підтримку України.

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