Похищенная младенцем девочка найдена живой через 26 лет – фото

Женщина, похищенная 26 лет назад, когда она была младенцем, удивительным образом оказалась в безопасности.

Об этом пишет Mirror.

Андреа Мишель Рейес была похищена из дома, когда ей было всего 23 месяца в октябре в 1999 году. Утверждалось, что Андреа забрала ее мама Роза Тенорио, не имевшая над ней основной опеки, и на Розу был выдан ордер на арест за вмешательство в попечительство.

Несмотря на выдачу еще одного ордера на арест в 2009 году, согласно Национальной системе розыска пропавших без вести и неустановленных лиц, они так и не были найдены. Отчаянные поиски разбитой горем семьи Андреа не дали никаких результатов – ни она, ни Роза не были найдены.

Андреа и Роза / Фото: DNA Solves

Однако после того, как полиция Нью-Гейвена, штат Коннектикут, США, снова открыла "холодное дело", Андреа удалось найти благодаря социальным сетям, ордерам на обыск и повторным интервью, проведенным ранее.

Затем она связалась с мужчиной, которого считала своим отцом, и согласилась предоставить образец ДНК, что "подтвердило связь между отцом и дочерью", согласно DNASolves.com.

Сайт подтвердил, что "обратившаяся к нему женщина на самом деле является почти двухлетней девочкой, похищенной в октябре в 1999 году".

И теперь, в возрасте 27 лет, Андреа, как полагают, воссоединилась со своим отцом.

Этот случай стал седьмым, когда в штате Коннектикут был публично идентифицирован с помощью технологии, разработанной Othram, занимающейся судебно-генетической генеалогией.

Othram и Национальная система розыска пропавших без вести и неузнаваемых лиц определили местонахождение Андреа и Розы в Пуэбло, недалеко от Мехико. Несмотря на несколько поездок отца Андреа в Мексику в поисках дочери, он возвращался с пустыми руками. Остальные члены семьи также посещали этот район, но безрезультатно.

Однако с годами ФБР помогло расследованию, создав несколько фотографий Андреа в возрастном разрезе. Это дало крайне необходимый толчок холодному делу, когда его недавно снова открыли.

Хотя Андреа уже найдена, ее отношения с матерью остаются загадкой.

Напомним, не так давно в Великобритании женщину нашли спустя 52 года. Что известно об одном из самых продолжительных дел об исчезновении.

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