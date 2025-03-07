Сможет ли Франция стать "ядерным зонтиком" Европы: ответ экспертов

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил идею, что ядерные силы страны должны стать "зонтиком" всей Европы. Однако возникает вопрос, хватит ли этих сил для такой цели.

Об этом сообщило издание Defense Express.

Франция имеет ограниченный ядерный арсенал по сравнению со временами Холодной войны. Сейчас в ее арсенале 240 боевых зарядов TN75 (110 кт) и TNO (100 кт), а также 54 TNA (100-300 кт). Заряды TN75 и TNO установлены в ракетах M51 на атомных подводных лодках класса Le Triomphant, каждая из которых несет до 16 ракет. TNA установлены в сверхзвуковых ракетах ASMP-A, интегрированных в 20-40 самолетов Rafale.

Ранее Франция имела баллистические ракеты S3, но отказалась от них в 1996 году. Также было прекращено производство оперативно-тактических комплексов Hadès, оснащенных 80-кг ядерными боеголовками и способных поражать цели на расстоянии до 500 км.

В ноябре во Франции заговорили о необходимости разработки баллистической ракеты средней дальности наземного базирования с радиусом поражения до 1000 км. Это дополнит проект крылатой ракеты Land Cruise Missile в рамках инициативы ELSA.

Сейчас ядерные силы Франции довольно ограничены, а на их содержание в 2024 году выделили 6,6 млрд евро, что составляет 14% от всего оборонного бюджета страны. В то же время само наличие ядерного оружия уже является сдерживающим фактором, ведь позволяет отвечать на потенциальные угрозы.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил, что Россия угрожает всей Европе.

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