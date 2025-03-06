Шольц отреагировал на ядерные амбиции Макрона: что это значит для Европы

Совместное использование ядерного оружия остается важным элементом европейской безопасности и отказываться от этой практики не стоит.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности использования ядерного оружия для защиты других европейских стран.

Об этом он заявил 6 марта перед встречей европейских лидеров в Брюсселе, передаёт Financial Times.

По словам Шольца, идея расширения французского "ядерного зонта" на другие государства не должна повредить уже существующей ядерной системе НАТО.

Он отметил, что в рамках альянса ядерные боеголовки уже размещены в Германии и других странах Европы, не имеющих собственного ядерного оружия.

"Мы союзники в НАТО, и это дает нам очень конкретные правила", — заявил Шольц.

Напомним, Шольц заявил, что после завершения войны союзники сосредоточятся на том, чтобы у Украины были достаточно мощные Вооруженные силы для защиты от возможных будущих угроз.

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