Шольц відреагував на ядерні амбіції Макрона: що це означає для Європи

Спільне використання ядерної зброї залишається важливим елементом європейської безпеки, і відмовлятися від цієї практики не варто.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився щодо пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона про можливість використання ядерної зброї для захисту інших європейських країн.

Про це він заявив 6 березня перед зустріччю європейських лідерів у Брюсселі, передає Financial Times.

За словами Шольца, ідея розширення французької “ядерної парасольки” на інші держави не повинна зашкодити вже існуючій ядерній системі НАТО.

Він зазначив, що в рамках альянсу ядерні боєголовки вже розміщені в Німеччині та інших країнах Європи, які не мають власної ядерної зброї.

“Ми є союзниками в НАТО, і це дає нам дуже конкретні правила”, – заявив Шольц.

Нагадаємо, Шольц заявив, що після завершення війни союзники зосередяться на тому, щоб Україна мала достатньо потужні Збройні сили для захисту від можливих майбутніх загроз.

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