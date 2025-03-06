Путін заявив, що Росія не планує відступати у війні проти України

Він підкреслив, що Кремль прагне лише такого варіанту мирної угоди, який відповідатиме його інтересам.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру відступати у війні проти України.

Про це повідомляє ТАСС.

Він підкреслив, що Кремль прагне лише такого варіанту мирної угоди, який відповідатиме його інтересам і "гарантуватиме спокій на історичну перспективу".

Раніше у Кремлі різко відреагували на виступ президента Франції Емманюеля Макрона, який нагадав про загрозу від РФ і закликав до справедливої мирної угоди.

Нагадаємо, що соратник прем'єра Словаччини Роберта Фіцо і віцепрезидент партії влади Smer-SD Ерік Каліняк заявив, що, мовляв, не бачить проблеми в тому, щоб "росіяни були в Києві". Це означало б "надійного сусіда".