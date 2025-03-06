По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – що летить

Надвечір, 6 березня, на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 17:24

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Також моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики з півночі.

Нагадаємо, що росіяни прицільно вдарили по терміналу "Нової пошти" в Сумах.

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