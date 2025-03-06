По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – що летить

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.
Надвечір, 6 березня, на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.
Також моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики з півночі.
Нагадаємо, що росіяни прицільно вдарили по терміналу "Нової пошти" в Сумах.
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