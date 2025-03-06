“Повітряний щит” для України: Умєров розповів про переговори

Україна проводить переговори з європейськими партнерами щодо “повітряного щита” для нашої держави.

Про це в четвер, 6 березня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на спільній пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом в Берліні.

“Ми завжди проводимо консультації з європейськими партнерами щодо “повітряного щита”, - сказав він, не надавши при цьому подробиць цих переговорів.

Також читайте CША фактично відключили HIMARS для України – журналіст The Economist

Очільник українського оборонного відомства зазначив, що його завдання полягає в тому, щоб “відвідати європейських партнерів і мати певну ясність щодо пріоритетів на 2025 рік”.

Раніше британське видання The Guardian повідомило, що європейські військово-повітряні сили у складі 120 винищувачів можуть бути розгорнуті для захисту українського неба від російських атак на Київ і західні регіони без обов’язкового провокування ширшого конфлікту з Росією. Це передбачає план, розроблений військовими експертами.

Нагадаємо, в Україні запаси ракет до американських ЗРК Patriot можуть вичерпатися впродовж кількох наступних тижнів після припинення допомоги США.

Читайте також: