"Воздушный щит" для Украины: Умеров рассказал о переговорах

Украина проводит переговоры с европейскими партнерами отсительно "воздушного щита" для нашего государства.

Об этом в четверг, 6 марта, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине.

"Мы всегда проводим консультации с европейскими партнерами по поводу "воздушного щита", — сказал он, не предоставив при этом подробностей этих переговоров.

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Глава украинского оборонного ведомства отметил, что его задача состоит в том, чтобы "посетить европейских партнеров и иметь определенную ясность по приоритетам на 2025 год".

Ранее британское издание The Guardian сообщило, что европейские военно-воздушные силы в составе 120 истребителей могут быть развернуты для защиты украинского неба от российских атак на Киев и западные регионы без обязательного провоцирования более широкого конфликта с Россией. Это предполагает план, разработанный военными экспертами.

Напомним, в Украине запасы ракет к американским ЗРК Patriot могут исчерпаться в течение нескольких следующих недель после прекращения помощи США.

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