У Европы есть план, как защитить несколько городов Украины от российских ударов – The Guardian

Европейские Военно-воздушные силы в составе 120 истребителей могут быть развернуты для защиты украинского неба от российских атак на Киев и западные регионы без обязательного провоцирования более широкого конфликта с Россией. Это предполагает план, разработанный военными экспертами.

Об этом пишет The Guardian.

Как утверждают инициаторы плана, Sky Shield будет европейской инициативой по защите воздушного пространства, которая будет работать отдельно от НАТО. Ее цель – остановить российские удары крылатыми ракетами и дронами по городам и критической инфраструктуре. План может стать частью концепции перемирия в небе, которую на этой неделе предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Предполагается, что зона действия Sky Shield будет охватывать три украинских работающих атомных электростанции, а также Одессу и Львов. В то же время, инициатива не будет распространяться на линию фронта или восток Украины. Согласно опубликованному документу, эта идея может "иметь большее военное, политическое и социально-экономическое влияние, чем 10 000 европейских сухопутных военных".

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Среди сторонников инициативы – бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филипп Бридлав, экс-генерал британской армии и заместитель верховного командующего Альянсом в начале 2010-х годов сэр Ричард Ширрефф, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Еще один сторонник плана – экс-министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис – заявил, что "реализация Sky Shield станет важным этапом укрепления Европы, который будет эффективно и надежно гарантировать безопасность Украины".

Эта идея получила толчок после напряженной встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. После этого события США приостановили военную помощь Украине и ограничили обмен разведывательными данными. Это заставило Европу быстро осознать необходимость самостоятельной поддержки Украины в войне и предоставления ей гарантий безопасности в рамках любого будущего мирного соглашения.

Известно, что Sky Shield был разработан бывшими военными планировщиками Королевских ВВС Великобритании в сотрудничестве с ВСУ и обсуждался в министерствах обороны европейских стран. Однако пока европейские лидеры не выразили реального желания санкционировать воздушное патрулирование украинского неба во время войны.

По мнению сторонников инициативы, недавние события дают шанс на новое рассмотрение идеи частичной воздушной защиты Украины. Это также подчеркивает важность авиационного прикрытия как элемента будущих гарантий безопасности для Киева при прекращении огня.

Основная обеспокоенность западных политиков состоит в том, что размещение истребителей из стран-членов НАТО может привести к прямому столкновению с Россией, особенно если самолет одной из сторон будет атакован или сбит.

Однако сторонники плана утверждают, что риск для пилотов Sky Shield низок, поскольку Москва не решается использовать свои боевые самолеты за пределами линии фронта с начала 2022 года. По оценкам разработчиков плана, фактическое расстояние между российской авиацией и самолетами Sky Shield составит более 200 км.

Россия регулярно атакует Украину ракетами и дронами дальнего радиуса действия, так что сторонники инициативы считают, что патрулирование истребителей могло бы помочь Киеву их сбивать. Это уменьшило бы нагрузку на украинскую систему ПВО, некоторые элементы которой – в частности, комплексы Patriot – производятся в США, а их пополнение сейчас ограничено Белым домом.

К слову, накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что его государство готово оказать военную поддержку Украине на суше и в небе, чтобы обеспечить соблюдение потенциального мирного соглашения с Россией.