Шольц розповів, як потрібно спілкуватися з Трампом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до врівноваженого підходу у спілкуванні з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та на необхідності зберегти фінансову та військову підтримку України як з боку Європи, так і з боку Вашингтона.

Про це заявив наводить видання AFP.

За його словами, спілкуванні з Трампом важливо зберігати "холодну і ясну голову". Шольц також вкотре застеріг від "продиктованого миру" в Україні.

"Дуже важливо, щоб ми гарантували, що Україні не доведеться прийняти продиктований мир", – висловився очільник німецького уряду.

Він також зауважив на тому, що Україна повинна залишатися "суверенною, демократичною, незалежною державою", має йтися про "чесний, справедливий мир, який гарантує суверенітет і незалежність України". Своєю чергою, угода включатиме "сильну українську армію, навіть у мирний час".

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського у небажанні говорити про мир. З його слів, нібито під час зустрічі в Овальному кабінеті Дональд Трамп намагався "зберігати дипломатичність та доброзичливість" до українського лідера. Але, мовляв, українська сторона продемонструвала "неповагу".

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