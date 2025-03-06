Бійка в Одесі: чоловік вдарив співробітника ТЦК і вибив йому зуб

В Одесі сталася бійка між двома чоловіками. Один з них був у військовій формі.

Про це повідомили у місцевих ЗМІ.

За попередніми даними, чоловік у військовій формі під час перевірки документів раптово отримав удар в обличчя. Внаслідок цього він втратив зуб.

“Під час перевірки документів чоловік раптово завдав удару співробітнику ТЦК, що призвело до втрати зуба”, – повідомили у поліції.

Правоохоронці встановлюють деталі інциденту та вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Бійка в Одесі: співробітник ТЦК втратив зуб під час конфлікту на вулиці

Нагадаємо, в Одесі поліція та СБУ викрили двох військовослужбовців у зловживанні впливом. Фігуранти за грошову винагороду обіцяли допомогу з переведенням у тилові підрозділи та уникненням участі в бойових діях.

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