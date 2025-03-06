Президентка Єврокомісії заявила про загрозу для Європи

Урсула фон дер Ляєн презентує лідерам Європи план ReArm Europe.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про "очевидну загрозу" для Європи та "надзвичайні часи", які зараз переживають країни.
Про це вона сказала під час розмови з журналістами перед початком спеціального саміту Європейського Союзу, що відбувається в Брюсселі.
З її слів, безпековий саміт ЄС зібрався у "переломний момент" для Європи і має ухвалити рішення для збільшення її обороноздатності та посилення України.
"У надзвичайні часи потрібні особливі заходи. Це переломний момент для Європи і для України, яка є частиною нашої європейської родини. Перед Європою постала явна, очевидна загроза. Європа повинна бути здатна захистити себе, так само як і подбати, щоб Україна могла захищатися, і просувати справедливий і сталий мир", - заявила фон дер Ляєн.
Вона наголосила також, що презентую лідерам Європи план ReArm Europe. Він відкриє європейським країнам можливість для значних інвестицій у власний оборонпром, як і виробництво української зброї в Україні, як і закупівлю зброї для України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейського Союзу у Брюсселі. Він подякував лідерам ЄС за сильну підтримку, яку відчуває Україна з самого початку російського вторгнення, а особливо за підтримку, що була продемонстрована минулого тижня.
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