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Президент Еврокомиссии заявила об угрозе для Европы

Президент Еврокомиссии заявила об угрозе для Европы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляен представит лидерам Европы план ReArm Europe.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила об "очевидной угрозе" для Европы и "чрезвычайных временах", которые сейчас переживают страны.

Об этом она сказала во время беседы с журналистами перед началом проходящего в Брюсселе специального саммита Европейского Союза.

По ее словам, саммит безопасности ЕС собрался в "переломный момент" для Европы и должен принять решение для увеличения ее обороноспособности и усиления Украины.

"В чрезвычайные времена нужны особые меры. Это переломный момент для Европы и для Украины, которая является частью нашей европейской семьи. Перед Европой предстала явная, очевидная угроза. Европа должна быть способна защитить себя, равно как и позаботиться, чтобы Украина могла защищаться и продвигать справедливый и устойчивый мир", — заявила фондер Ля.

Она подчеркнула также, что презентую лидерам Европы план ReArm Europe. Он откроет европейским странам возможность для значительных инвестиций в собственный оборонпром, как и производство украинского оружия в Украине, так и закупку оружия для Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского Союза в Брюсселе. Он поблагодарил лидеров ЕС за сильную поддержку, которую испытывает Украина с самого начала российского вторжения, а особенно за поддержку, продемонстрированную на прошлой неделе.

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