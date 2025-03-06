Зеленский прибыл на саммит Европейского Союза в Брюсселе: первые заявления

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на специальный саммит Европейского союза. Он проходит в Брюсселе.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Перед началом саммита Зеленский, Кошта и фон дер Ляен пообщались с журналистами в Брюсселе. Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за сильную поддержку, которую испытывает Украина с самого начала российского вторжения, а особенно за поддержку, продемонстрированную на прошлой неделе.

"Конечно, от всех украинцев, от всего нашего народа большая благодарность. Мы очень благодарны, что мы не одиноки. И это не просто слова – мы это чувствуем. Очень важно, что вы дали мощный сигнал украинскому народу: украинским воинам, гражданским, всем нашим семьям. И это прекрасно, что мы не одни. Мы это чувствуем и знаем".

Также он выразил благодарность за сигналы по увеличению нашего производства и по новой программе для повышения европейской безопасности.

"Я считаю, что это отличные решения", – добавил он.

Глава Европейского совета Антониу Кошта поздравил Зеленского в Брюсселе.

"Это очень важный момент, чтобы развивать европейскую безопасность. Несколько месяцев назад мы провели очень важный «мозговой штурм», но сейчас мы здесь, чтобы принимать решения и выполнять их. Я хотел бы поблагодарить Европейскую комиссию за то, что она так быстро направила конкретные предложения, которые дают нам возможность принимать конкретные решения о способности направлять средства для развития наших собственных возможностей безопасности. Конечно, безопасность и оборона Европы не отделены от безопасности и обороны Украины", – подчеркнул Кошта.

По его словам, укрепление европейской обороны – это укрепление обороны Украины, а укрепление обороноспособности Украины очень важно для укрепления обороны Европы.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила журналистам, что в чрезвычайные времена нам нужны особые меры, как этот специальный саммит ЕС. Она поблагодарила Зеленского за то, что он также прибыл для участия в саммите, "потому что это важно, чтобы мы были вместе".

"Это переломный момент для Европы и Украины как части нашей европейской семьи. Это также переломный момент для Украины. Европа сталкивается с явной опасностью, и поэтому Европа должна быть способна защитить себя. Поэтому мы должны предоставить Украине возможность защитить себя и добиться длительного и справедливого мира", – сказала она.

Урсула фон дер Ляен отметила, что в ЕС хотят мира через силу, поэтому она сегодня представит лидерам План перевооруженной Европы.

"План предусматривает до 800 миллиардов евро на инвестиции в оборону. Это дает возможность государствам-членам инвестировать в украинскую оборонную промышленность или закупать вооружение, которое сразу поступает в Украину. Итак, это в пользу перевооружения Европейского Союза, а также вооружение Украины в ее экзистенциальную борьбу за свой суверенитет и территориальную целостность", – подытожила президент Еврокомиссии.

Зеленский сообщил, что украинская и американская команды начали работать над встречей.

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