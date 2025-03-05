Зеленский лично посетит саммит лидеров Евросоюза

Европейские партнеры будут обсуждать усиление поддержки Украины.
В четверг, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский присоединится к лидерам ЕС на саммите в Брюсселе.
Об этом сообщает The Guardian.
На этом заседании европейские партнеры будут обсуждать усиление поддержки Украины.
"Президент Зеленский посетит саммит лично", — сказал чиновник ЕС накануне саммита.
Все 27 лидеров стран Евросоюза впервые соберутся вместе после того, как спор Зеленского в Белом доме с Дональдом Трампом перевернул поддержку Украины со стороны США.
Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что Украина вместе с европейскими партнерами готовит план, который должен приблизить справедливый и стабильный мир.
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