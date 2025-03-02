Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Европа стала виновницей всех трагедий в мире за последние 500 лет. По его словам, такая ситуация продолжается и сейчас, когда, в отличие от Соединенных Штатов, европейские страны стремятся к "продолжению войны".

Об этом он говорил в интервью, опубликованном в воскресенье, 2 марта, пропагандистским изданием "Красная звезда".

"За последние 500 лет – когда Запад сформировался более-менее так, как он дошел до нас сегодня, естественно, с некоторыми изменениями – все трагедии в мире возникли в Европе или были вызваны европейской политикой", – заявил главный российский дипломат.

По словам Лаврова, "если смотреть на историю ретроспективно, то американцы не сыграли никакой роли в подстрекательстве или провоцировании".

“Я не хочу быть антиевропейцем. Однако нынешняя ситуация [отношение к войне в Украине] подтверждает тезис, который высказывают многие историки”, – добавил он.

При этом глава внешнеполитического ведомства РФ забыл, что Соединенных Штатов Америки, с которыми он сравнивает европейские страны, 500 лет назад еще не было на политической карте мира.

Глава МИД России также сделал комплимент президенту США Дональду Трампу за то, что он якобы базирует позицию своей страны "здравом чсмысле". В случае с Украиной, добавил Лавров, "здравый смысл Вашингтона подсказывает ему держаться подальше".

Главный российский дипломат заявил, что Кремлю не нравится идея поддержки европейцами президента Зеленского, и предупредил, что развертывание европейских миротворческих войск в Украине, возможность, которую обсуждают некоторые союзники Киева, будет означать для России, что причины, приведшие к войне, сохранятся.

Напомним, спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что администрация президента США Дональда Трампа стремительно меняет внешнеполитические конфигурации. Мол, это во многом совпадает с российским видением.

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