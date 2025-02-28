Трамп ответил, на чьей он стороне: Украины или России

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не становится ни на какую сторону в войне, которую ведет Россия против Украины, а лишь хочет заключить мирное соглашение, которое принесет покой в мире.

Об этом он говорил, отвечая на вопросы журналистов, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я за Америку. И за мир. Видите ли, эта ненависть, мне очень трудно заключить соглашение. Одна и другая сторона не очень любят своего противника... Я за мир, я с Европой в союзнических отношениях, но если усиливать напряжение, то не будет выхода", — заявил президент США.

Также читайте Гарантии безопасности для Украины: Трамп сделал заявление

Общаясь с журналистами, Трамп добавил, что он "посередине".

"Я и за Украину, и за Россию", – сказал он и добавил, что хочет, чтобы война в Украине была завершена.

Он также повторил свои призывы к Европе и НАТО "активизироваться".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом напомнил, как Россия нарушала условия перемирия, в частности, во время первого президентского срока действующего хозяина Белого дома.

Читайте также: