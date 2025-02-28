Зеленский начал встречу с Трампом в Вашингтоне

В пятницу, 28 февраля, президент США Дональд Трамп начал встречу с находящимся с визитом в Вашингтоне президентом Зеленским.

Об этом сообщает Sky News.

Дональд Трамп лично встретил Зеленского на крыльце Белого дома и приветствовал его. После этого началась встреча двух лидеров.

Перед встречей с президентом Трампом Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне.

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В официальном Telegram-канале украинского президента сообщили, что главными темами переговоров было продолжение военной помощи от США нашему государству и соответствующие законодательные инициативы, усилия по достижению справедливого и крепкого мира и важность надежных гарантий безопасности.

"Гордимся тем, что у нас есть такие стратегические партнеры и друзья, как Соединенные Штаты Америки. Спасибо за неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины на протяжении всех трех лет полномасштабной российской агрессии”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ожидается, что украинский лидер в Вашингтоне подпишет соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США, поскольку предварительные переговоры завершены.

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