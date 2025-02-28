Украинцам начали блокировать счета: почему могут закрыть карту

Банки начали блокировать счета украинцев из-за любой подозрительной операции. По подозрению в нарушении закона банк может, не раскрывая причину, закрыть карточку.

За какие переводы средств закроют карту и как спастись от блокировки счетов рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Почему банки блокируют счета

С 1 февраля банки ввели ограничения на переводы с карты на карту — не более 150 тысяч грн в месяц. Такое ограничение стало продолжением борьбы с выводом средств через счета физлиц.

Финансовый мониторинг за последние годы значительно усилился. Теперь заблокировать могут любую подозрительную операцию, а по подозрению в нарушении закона банк может, не раскрывая причину, закрыть счет украинца.

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Высокопоставленный представитель правительства рассказал изданию OBOZ.UA, что последние ограничения ввели через казино. Мол, украинцы страдают из-за того, что наши казино использовали дропы, а Нацбанк не нашел лучшего решения, чем ограничить всем переводы.

"Дропы" – это украинцы, которые продают свои банковские карты для вывода средств. В некоторых казино половина всех зачисленных игроками средств вроде бы не участвуют в игре и возвращаются на счета физлиц. И потом эти физлица (а на самом деле "дропы") выводят средства.

"Можно собирать 25-30 млрд грн налогов, а в 2024 собрали 17,7 млрд грн. То есть где-то 71 оператор недоплачивает до 12,2 млрд грн. Но точной цифры никто не знает", – рассказывают в правительстве.

При этом заблокировать счета "дропа" не так-то легко. На организаторов схемы работает целый штат юристов”

Однако банки тоже следят и блокируют подозрительные счета, сообщает OBOZ.UA.

Яркий пример – гражданское дело, которое рассматривал несколько месяцев назад Печерский районный суд Киева. Адвокат требовала, чтобы один из банков разблокировал счет клиента, на который поступает зарплата.

В свою очередь представитель банка сообщил суду, что их уже бывший клиент открыл зарплатную карту, но вместе с небольшой зарплатой только за четыре месяца получил более 663 тысяч гривен от казино, но не смог раскрыть источники, за счет которых он проводил ставки в онлайн-казино.

Отметим, что это гражданское дело, истцу никто не обвинял в отмывании средств. Однако Печерский районный суд Киева решил отклонить иск и согласился с тем, что банк законно закрыл счет.

Но часто причина блокирования счетов – уровень расходов значительно преувеличивает уровень официальных доходов.

Например, в материалах одного из дел говорится, что Королевский районный суд Житомира отказал клиенту в восстановлении закрытого счета. Банк установил, что с 1 января 2023-го по 21 февраля 2024-го на счет клиента поступали большие суммы: от 78 тыс. до 317,2 тыс. грн. При этом тот доход, который он указал в анкете, составил 35 тысяч. грн.

Как спастись от блокировки счетов

Для того чтобы не было никаких проблем с банками, необходимо соблюдать правила финансовой гигиены. Если вы, например, берете деньги взаймы, стоит оформить договор займа.

Также важно получать "белые доходы". Если у банка будут вопросы, на которые вы сможете ответить, проблем с финмониторингом не будет.

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Банки блокируют счета из-за нарушения правил финансового мониторинга. И даже если клиент не знал, что нарушает, банк автоматически проверит транзакцию и определит как "рискованную". А если рискованных сделок много, то могут расторгнуть соглашение о сотрудничестве.

Иногда для блокировки достаточно обменять криптовалюту и получить средства со счета, ранее использовавшегося мошенниками.

Также заблокировать могут любую "нетипичную" операцию: на крупную сумму с наличными.

Под особым вниманием находятся и все политически значимые личности. Поэтому, если вы, например, народный депутат, банк будет гораздо чаще просить у вас объяснить, кто перечислил вам средства.

Заблокировать карту могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, неисполненного судебного решения, просроченных штрафов и т.п.) или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее выведение наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. Грн;

транзакции на большие суммы

Новые лимиты на карточные переводы

С 1 февраля украинские банки ввели ограничения на денежные переводы между физическими лицами, установив месячный лимит в 150 тысяч гривен для платежей по реквизитам IBAN.

Максимально клиент, не имеющий документального подтверждения средств, может иметь три счета. При открытии счета клиенту присваивается одна из трех категорий риска. Для низкого и среднего риска используются упрощенные проверки без подтверждения доходов (для дохода до 150 тысяч грн).

Стоит отметить, что к высокому риску банки могут отнести должностных лиц или лиц, совершающих подозрительные операции. Заявлено, что лимиты не будут касаться клиентов, доходы которых подтверждены, например, получающих зарплату на банковские карты и волонтеров.

ФЛП – приготовиться к контролю

Еще один важный пункт подписанного меморандума – введение повышенного контроля ФЛП (физических лиц-предпринимателей).

Так, для вновь ФЛП (до 6 месяцев) с суммой годового дохода согласно 1 группе налогообложения будет введено углубленное изучение его бизнес-деятельности и усилен мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода по 1 группе налогообложения. Это означает, что такие ФЛП автоматически попадают в категорию клиентов высокого риска.

Для ФЛП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2-3 группы будет происходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.

Зачем все это?

Введение новых правил направлено на укрепление доверия к банковской системе и снижение рисков финансовых преступлений. Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас отметил, что эти изменения станут важным этапом на пути создания прозрачной и стабильной финансовой экосистемы в Украине.

Несмотря на некоторые неудобства для клиентов, внедрение таких мер поможет минимизировать незаконные финансовые операции, усилить ответственность участников рынка и обеспечить стабильность в банковском секторе.

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Кроме того, в Украине от 1 октября 2024 года начал действовать лимит на переводы с карты на карту в сумме 150 тысяч гривен в месяц. Такой шаг сделали в Нацбанке, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов.

В Нацбанке отметили, что изменения – не прихоть, а реакция на распространение опасного явления на финансовом рынке. Речь идет об использовании банковских счетов физлиц как "транзитных" для перевода и "отмывания" незаконных средств.

По оценкам аналитиков, речь идет как минимум о 100 миллиардах гривен в год из-за схем НДС, контрафакт, "серый" рынок подакцизных товаров, заработных плат "в конвертах" и т.д.

В НБУ отмечают, что это огромные суммы, которые могли бы пойти на финансирование армии, медицины, образования и восстановления. Введением лимитов Нацбанк хочет также решить проблему с "дропами".

С осени 2023 года банки зафиксировали аномальный рост объемов P2P-переводов по системе. По данным Нацбанка, на это явление уже обратили внимание представители Международного валютного фонда и Совета нацбезопасности и обороны.

Через "арендованные" карты "дропов" за короткий промежуток времени проводят сотни Р2Р-переводов на суммы, не совпадающие с заявленными доходами, получаемыми клиентом. Например, пенсионер или студент получает и переводит через свой счет сотни тысяч гривен за несколько дней.

Кстати, в НБУ отмечают, что платежная история такого человека после этого испорчена и это может создать проблемы с доступом к финансовым услугам в будущем.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "УКРАИНЦАМ НАЧАЛИ БЛОКИРОВАТЬ СЧЕТА? За что могут закрыть карту?!"

Напомним, с 1 февраля 2025 года в Украине начнут действовать новые лимиты на денежные переводы. Такие ограничения уже согласились ввести 44 банка и две платежные системы.

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