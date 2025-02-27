"Разве я это говорил": Трамп о своем заявлении, что Зеленский — "диктатор"

В то же время он признал, что его отношения с Зеленским стали несколько напряженными.

Президент США Дональд Трамп, похоже, хочет отрешиться от своего недавнего заявления, в котором назвал президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает Reuters.

На вопрос журналиста, верит ли он до сих пор, что Зеленский является диктатором, Трамп ответил: "Разве я это сказал? Не могу поверить, что я мог бы это сказать. Следующий вопрос".

В то же время он признал, что его отношения с Зеленским стали несколько напряженными.

"Мы хотим с ним (Зеленским) работать и будем с ним работать. Я думаю, что у нас с президентом были очень хорошие отношения. Возможно, стали немного напряженными", – говорит Трамп.

Он заверил, что "ладит с обоими" – и с Зеленским, и с Путиным. "У меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я думаю, что у меня очень хорошие отношения с президентом Зеленским", - подытожил президент США.

Напомним, 19 февраля Трамп назвал президента Зеленского "диктатором" и предупредил, что он должен действовать быстро, чтобы обеспечить мир, или рискует потерять свою страну.

"Диктатор без выборов, Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны", – написал Трамп в соцсетях.

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