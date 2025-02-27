"Хіба я це казав": Трамп про свою заяву, що Зеленський – "диктатор"

Водночас він визнав, що його взаємини з Зеленським стали дещо напруженими.

Президент США Дональд Трамп, схоже, хоче відцуратися від своєї нещодавньої заяви, в якій він назвав президента Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає Reuters.

На запитання журналіста, чи він досі вірить, що Зеленський є диктатором, Трамп відповів: "Хіба я це сказав? Не можу повірити, що я міг би таке сказати. Наступне запитання".

Водночас він визнав, що його взаємини з Зеленським стали дещо напруженими.

"Ми хочемо з ним (Зеленським) працювати і будемо з ним працювати. Я думаю, що у нас з президентом були дуже хороші стосунки. Можливо, стали трохи напруженими", – каже Трамп.

Він запевнив, що "ладнає з обома" – і з Зеленським, і з Путіним. "У мене дуже хороші стосунки з президентом Путіним. Я думаю, що у мене дуже хороші стосунки з президентом Зеленським", – підсумував президент США.

Нагадаємо, 19 лютого Трамп назвав президента Зеленського "диктатором" і попередив, що він повинен діяти швидко, щоб забезпечити мир, або ризикує втратити свою країну.

"Диктатор без виборів, Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни", – написав Трамп у соцмережах.

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