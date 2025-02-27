"Хіба я це казав": Трамп про свою заяву, що Зеленський – "диктатор"

Водночас він визнав, що його взаємини з Зеленським стали дещо напруженими.
Президент США Дональд Трамп, схоже, хоче відцуратися від своєї нещодавньої заяви, в якій він назвав президента Володимира Зеленського "диктатором без виборів".
Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає Reuters.
На запитання журналіста, чи він досі вірить, що Зеленський є диктатором, Трамп відповів: "Хіба я це сказав? Не можу повірити, що я міг би таке сказати. Наступне запитання".
Водночас він визнав, що його взаємини з Зеленським стали дещо напруженими.
"Ми хочемо з ним (Зеленським) працювати і будемо з ним працювати. Я думаю, що у нас з президентом були дуже хороші стосунки. Можливо, стали трохи напруженими", – каже Трамп.
Він запевнив, що "ладнає з обома" – і з Зеленським, і з Путіним. "У мене дуже хороші стосунки з президентом Путіним. Я думаю, що у мене дуже хороші стосунки з президентом Зеленським", – підсумував президент США.
Нагадаємо, 19 лютого Трамп назвав президента Зеленського "диктатором" і попередив, що він повинен діяти швидко, щоб забезпечити мир, або ризикує втратити свою країну.
"Диктатор без виборів, Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни", – написав Трамп у соцмережах.
Читайте також:
- Трамп назвав Зеленського “диктатором”: бурхлива реакція світових політиків
- Грає на руку Путіну: як відреагували західні ЗМІ на заяви Трампа щодо України
- Трамп хотів скасувати візит Зеленського до США: деталі від ЗМІ