Замглавы ОГА уволили после скандала с ветераном в Черновцах

Алена Атаманюк попросила прощения у "всех, кого могла нечаянно обидеть".

В четверг, 27 февраля, первая заместитель председателя Черновицкой ОГА Алена Атаманюк написала заявление об увольнении с должности. Это произошло после скандала в соцсетях из-за якобы нежелания чиновницы сидеть рядом с ветераном войны Валерием Вивчарюком.

О своем решении Алена Атаманюк сообщила в соцсети Facebook.

"Не хочу, чтобы вся эта ситуация, которая приобрела столь масштабный резонанс, разрушала общественную сплоченность и подрывала доверие ко всем значимым усилиям Буковины и областной военной администрации, в частности, для приближения победы в этой войне", — написала она.

Накануне в соцсети появился скриншот частного сообщения, в котором Алена Атаманюк якобы просит в следующий раз не сажать рядом с ней на совещании руководителя управления по вопросам ветеранской политики, ветерана войны Валерия Вивчарюка, поскольку он ей "не ровня".

Чиновница отрицала достоверность этого сообщения, утверждая, что стала жертвой "информационной атаки".

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк назначил по этому поводу служебное расследование и отстранил свою первую заместительницу от исполнения обязанностей.

В своем последнем сообщении Алена Атаманюк извинилась перед "всеми, кого могла нечаянно оскорбить" и призвала украинцев к "единству и сплоченности". Также она попросила начальника ОВА удовлетворить ее заявление на увольнение.

Руслан Запаранюк сообщил, что подписал заявление на увольнение заместительницы.

"Поддержка и уважение к защитникам и защитницам, ветеранам и погибшим воинам и членам их семей — приоритет в деятельности областной военной администрации! Толерование противоположного недопустимо”, — подытожил он.

Напомним, 26 февраля 87-летнего профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосифа Лося отстранили от работы после обвинений в домагательствах.

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