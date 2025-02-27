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Замглавы ОГА уволили после скандала с ветераном в Черновцах

Замглавы ОГА уволили после скандала с ветераном в Черновцах

Алена Атаманюк написала заявление об освобождении от должности первого заместителя председателя Черновицкой ОГА / Фото: Facebook Алены Атаманюк

Алена Атаманюк попросила прощения у "всех, кого могла нечаянно обидеть".

В четверг, 27 февраля, первая заместитель председателя Черновицкой ОГА Алена Атаманюк написала заявление об увольнении с должности. Это произошло после скандала в соцсетях из-за якобы нежелания чиновницы сидеть рядом с ветераном войны Валерием Вивчарюком.

О своем решении Алена Атаманюк сообщила в соцсети Facebook.

"Не хочу, чтобы вся эта ситуация, которая приобрела столь масштабный резонанс, разрушала общественную сплоченность и подрывала доверие ко всем значимым усилиям Буковины и областной военной администрации, в частности, для приближения победы в этой войне", — написала она.

Накануне в соцсети появился скриншот частного сообщения, в котором Алена Атаманюк якобы просит в следующий раз не сажать рядом с ней на совещании руководителя управления по вопросам ветеранской политики, ветерана войны Валерия Вивчарюка, поскольку он ей "не ровня".

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Чиновница отрицала достоверность этого сообщения, утверждая, что стала жертвой "информационной атаки".

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк назначил по этому поводу служебное расследование и отстранил свою первую заместительницу от исполнения обязанностей.

В своем последнем сообщении Алена Атаманюк извинилась перед "всеми, кого могла нечаянно оскорбить" и призвала украинцев к "единству и сплоченности". Также она попросила начальника ОВА удовлетворить ее заявление на увольнение.

Руслан Запаранюк сообщил, что подписал заявление на увольнение заместительницы.

"Поддержка и уважение к защитникам и защитницам, ветеранам и погибшим воинам и членам их семей — приоритет в деятельности областной военной администрации! Толерование противоположного недопустимо”, — подытожил он.

Напомним, 26 февраля 87-летнего профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосифа Лося отстранили от работы после обвинений в домагательствах.

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