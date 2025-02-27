Трамп продлил санкции против России еще на один год

В четверг, 27 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении еще на один год санкций против России, введенных из-за войны войны в Украине.

Соответствующий документ опубликован в Федеральном реестре.

Следует отметить, что накануне, 26 февраля, во время первого заседания своего кабинета президент США Дональд Трамп заявил, что может ослабить санкции против России. Однако, по его словам, для этого сначала нужно "договориться".

Ранее Дональд Трамп уже предполагал, что санкции против России могут быть отменены в будущем, но заявлял, что сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

Напомним, Совет Европейского Союза принял 16-й пакет санкций против России в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

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