Отменят ли США санкции против РФ: что сказал Трамп

Это заявление вызвало широкий резонанс, ведь введенные санкции являются одним из ключевых рычагов давления Запада на Россию.

Президент США Дональд Трамп предположил, что санкции против России могут быть отменены в будущем, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

Об этом Трамп заявил во вторник во время общения с прессой в Белом доме.

Журналисты спросили, возможно ли снятие санкций в рамках переговоров между США и Россией о завершении войны в Украине.

Нет, пока санкций никто не снимал. Думаю, что в какой-то момент это будет, но пока нет”, – ответил президент США.

В то же время в Вашингтоне неоднократно отмечали, что любое смягчение санкций возможно только при условии, что Россия прекратит войну и выполнит международные обязательства.

Администрация Трампа продолжает политику санкций против Москвы, однако ранее сам Трамп неоднократно намекал на возможность переговоров с Кремлем по окончании войны в Украине.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что предложение президента Владимира Зеленского вернуть Украине ядерное оружие в обмен на отказ от вступления в НАТО не было "серьезным".

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