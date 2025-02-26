Чи скасують США санкції проти РФ: що сказав Трамп

Ця заява викликала широкий резонанс, адже запроваджені санкції є одним з ключових важелів тиску Заходу на Росію.

Президент США Дональд Трамп припустив, що санкції проти Росії можуть бути скасовані у майбутньому, але наразі це питання не стоїть на порядку денному.

Про це Трамп заявив у вівторок під час спілкування з пресою у Білому домі.

Журналісти запитали, чи можливе зняття санкцій у межах переговорів між США та Росією щодо завершення війни в Україні.

“Ні, поки санкцій ніхто не знімав. Думаю, що у певний момент це буде, але наразі ні”, – відповів президент США.

Водночас у Вашингтоні неодноразово наголошували, що будь-яке пом’якшення санкцій можливе лише за умови, що Росія припинить війну та виконає міжнародні зобов’язання.

Адміністрація Трампа продовжує політику санкцій проти Москви, проте раніше сам Трамп неодноразово натякав на можливість переговорів із Кремлем щодо закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що пропозиція президента Володимира Зеленського повернути Україні ядерну зброю в обмін на відмову від вступу до НАТО не була "серйозною".

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