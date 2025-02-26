У милому вбранні персикового кольору: Ніколь Кідман відвідала галавечір "Жінка року"

Ніколь Кідман з'явилася на галавечорі "Жінка року", що проводився виданням TIME у Західному Голлівуді. На заході було відзначено досягнення активісток, які борються за право жінок, голлівудських акторок, які використовують свій вплив, а також інших жінок-лідерок із різних галузей.

Акторка прийшла на цей галавечір у довгій персокій сукні від відомого бренду Chloé. Сукня мала бальну спідницю з кількох шарів фатину, прикрашену світлим мереживом.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Доповнила акторка це вбрання своїм улюбленим годинником від Omega, декількома прикрасами, укладанням з легкими локонами і ніжним макіяжем.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Згідно з виданням TIME, Кідман була відзначена на цьому заході через свою позицію підтримувати жінок-режисерок. 2017 року акторка пообіцяла кожні 18 місяців працювати з жінкою-режисеркою. Акторка більш ніж дотрималася цієї обіцянки: від того часу вона співпрацювала як продюсерка і акторка з 19 жінками-режисерками в кіно і на телебаченні, включно з нещодавнім фільмом "Хороша погана дівчинка" режисера Галіни Рейн.

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