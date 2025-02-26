Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 27 лютого?

Один із найскладніших — чорних і негативних — днів місячного календаря, коли настрій падатиме до нуля, в голову лізуть погані думки і долають погані наміри. Цілком уникнути впливу злої комічної енергії не можливо, але мінімізувати її не тільки можна, а й потрібно – для цього достатньо не «накручувати себе в психологічному плані», не спілкуватися з неадекватними та неприязно налаштованими людьми, а якщо таке можливо, то й зовсім не залишати стіни свого дому.

Водолій

Водолії – особливо ті, хто давно не може вирішити важливу професійну проблему – знайдуть «ниточку», потягнувши за яку вони розмотають весь «клубок». А допоможе їм у цьому хтось із старих знайомих, якого вони зустрінуть – чи про кого згадають – у цей час. Головне, не посоромитися і попросити у цієї людини сприяння – їй до снаги дати відповідь на запитання, яке представники знака ледь не вважали безнадійним.

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