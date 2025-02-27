Військова підтримка та фінансування: що ще треба обговорити в угоді США та України

Підписання угоди стане дипломатичною перемогою Києва, адже раніше були побоювання, що Трамп може спочатку зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

США та Україна висловили готовність підписати угоду про видобуток корисних копалин, проте найбільш спірні моменти ще належить обговорити.

Про це пише The Wall Street Journal.

Ключовими питаннями залишаються військова підтримка США для України та фінансування угоди.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що успіх угоди залежить від його ширших перемовин із президентом США Дональдом Трампом та від позиції останнього щодо допомоги Україні. При цьому фінансові вигоди угоди поки що не визначені.

Текст документа, з яким ознайомився WSJ, передбачає створення спільного українсько-американського фонду, але деталі фінансування будуть узгоджені пізніше.

“Угода не містить чітких гарантій безпеки для України. В одному з пунктів лише зазначено, що США “підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення міцного миру””, – пише WSJ.

Зі свого боку, Трамп похвалив фінансові переваги угоди, але не уточнив, що вона означатиме для майбутнього кордонів України.

“Я не збираюся давати гарантій безпеки”, – сказав Трамп, додавши, що європейці розмістять війська в Україні, “але ми зробимо так, щоб усе пройшло добре”.

Як зазначає Гайді Кребо-Редікер, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин, великі родовища титану, графіту та урану знаходяться на підконтрольній Україні території, але частину копалин доведеться видобувати на спірних або окупованих землях.

“Якщо ці родовища будуть розроблятися, США також доведеться турбуватися про охорону безпеки України. Військова підтримка має стати наступним кроком у переговорах”, – наголосила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що в новій доопрацьованій угоді зі США про українські рідкісноземельні мінерали все ж ітиметься про гарантії безпеки для Києва.

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