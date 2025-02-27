День ангела 27 лютого: кого та як вітати з іменинами

27 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 27 лютого

27 лютого 2025 року привітайте з іменинами Макара, Михайла, Петра, Степана, Якова.

Макар — давньогрецьке походження, означає "блаженний". В дитинстві спокійний, добродушний. В дорослому віці стає справедливим, частіше слухає, ніж говорить.

Михайло — давньоєврейське ім'я, перекладається "хто як Бог". В дитинстві серйозний, урівноважений. В дорослому віці з легкістю привертає до себе увагу, недовго тримає образу.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві слухняний, добрий. В дорослому віці стає свідомим, чутливим, емоційним.

Степан — давньогрецьке походження, означає "вінець". В дитинстві простий, легкий у спілкуванні. В дорослому віці стає відданим, незворушним, часто холоднокровним.

Яків — давньоєврейське ім'я, перекладається як "другий з народження". В дитинстві безконфліктний, любить пригоди. В дорослому віці стає делікатним, але яскравим, має багато друзів.

День ангела 27 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 27 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: Фото з відкритих джерел

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів та ведучи дорогою щастя. Нехай добробут, радість і гармонія супроводжують тебе в житті, а серце наповнюється світлом та теплом!

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Сьогодні особливий день – день, коли твій ангел-охоронець отримав свою місію: берегти тебе, підтримувати та надихати. Нехай його крила завжди прикривають тебе від усіх негараздів, а твоя доля складається якнайкраще!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель був твоїм вірним супутником у житті, допомагав у важкі моменти та радів твоїм перемогам. Нехай у серці завжди буде віра, а в житті – мир, любов і добробут!

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Нехай цей день принесе тобі багато радості, світлих думок та приємних емоцій. Бажаю, щоб твій ангел завжди направляв тебе до правильних рішень, допомагав здійснювати мрії та захищав від усіх негараздів!

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У цей світлий день хочу побажати тобі любові, добра та гармонії. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поряд, допомагаючи тобі втілювати всі задуми та оберігаючи від усього злого. Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя й радості на кожен день!

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