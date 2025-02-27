КНДР розгорнула додаткові сили в РФ для участі у війні проти України - розвідка

Північна Корея направила додаткові війська до Росії, однак точний масштаб контингенту наразі невідомий.

Про це пише Reuters, посилаючись на південнокорейські ЗМІ, які, у свою чергу, цитують національну розвідувальну службу Південної Кореї.

За даними джерел, нові підрозділи були направлені на бойові позиції в Курській області Росії. У цьому регіоні російські війська ведуть бої з українськими військовими.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) поки не надала офіційного коментаря та не відповіла на запити журналістів.

Нагадаємо, восени минулого року Північна Корея направила до Росії свій військовий контингент для участі у війні проти України. За даними розвідок різних країн, йдеться про 10−12 тисяч солдатів КНДР.

На фронті також спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії. Участь армії КНДР у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.